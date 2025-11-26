プレミアリーグで首位を快走する名門アーセナルは、冬の移籍市場でさらなる補強を目論んでいるようだ。ドルトムントのCFセル・ギラシが獲得候補として取り沙汰されるなか、地元メディア『London World』は「ギラーのことは忘れろ。アーセナルは、リーズとエバートンのターゲットで、現クラブに満足していない33ゴールの選手と格安で契約すべき」と題した記事を掲載。昨シーズンに公式戦33ゴールを挙げたセルティックFW前田大然