北中米ワールドカップの出場国は、48か国中42か国が決定した。12月５日には、いよいよ組分け抽選会が開催される。そんななか、英紙『METRO』は、予想ポットを基に、優勝候補のイングランド代表にとって夢のシナリオと最悪のシナリオを掲載した。●夢のシナリオイングランド（ポット１）、オーストリア（ポット２）、南アフリカ（ポット３）、ニューカレドニア（ポット４）●最悪のシナリオイングランド（ポット１）、日本（ポ