UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 ガラタサライとサンジロワーズの試合が、11月26日02:45にネフ・スタデュムにて行われた。 ガラタサライはマウロ・イカルディ（FW）、バルシュ・ユルマズ（FW）、イルカイ・ギュンドアン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはプロミス・アキンペル（FW）、ラウール・フロルツ（FW）