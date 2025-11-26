荻野屋が現在販売する「峠の釜めし」「峠の釜めし」で知られる創業140年の弁当の老舗。明治時代の1885年、群馬県にある現JR横川駅で弁当や菓子を販売したのが始まり。（共同通信社＝増井杏菜記者）昭和に入り「幕の内弁当」などを打ち出すが、山間の駅で乗降客も少なく販売不振に。現状を打破しようと1951年に4代目社長に就いた高見沢みねじが「特色ある駅弁」の開発を決意した。駅で旅客に意見を聞いて「温かくて家庭的なぬ