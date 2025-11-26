東京写真記者協会（新聞、通信、放送など33社加盟）は25日、この1年の優れた報道写真に贈る各賞を発表し、朝日新聞の「シリア絶望の収容所」が協会賞グランプリを受賞した。アサド政権が崩壊した中東シリアで、政権の強権支配を支えた秘密収容所の姿を明らかにした。受賞作品を含む約300点の写真は「2025年報道写真展」で展示される。開催期間と場所は、12月10日〜22日が日本橋三越本店（東京都中央区）、12月27日〜来年1月5