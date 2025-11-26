FIFA本部に掲示されたロゴ＝チューリヒ（ロイター＝共同）【アムステルダム共同】国際サッカー連盟（FIFA）は25日、12月5日（日本時間6日）に米ワシントンで行われる2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の組み合わせ抽選の詳細を発表し、日本は出場チームを4段階に格付けするポット分けで「第2ポット」に入った。抽選は第1ポットから開始。開催国のメキシコ、カナダ、米国と、2連覇を狙うアルゼンチンや前回準優勝のフ