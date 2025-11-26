11月26日（水）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・球磨郡錦町一武（スピード違反）  ＜午後＞県道・・・熊本市中央区水道町（歩行者妨害）国道3号・・・山鹿市南島（交差点違反・シートベルト）国道212号・・・阿蘇郡小国町宮原（交差点違反・携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違