参議院議員を3期務めた「ヒゲの隊長」こと佐藤正久氏（65）が、コメンテーターに転身した。陸上自衛官時代はイラク先遣隊長を務め、国会議員になってからもSNSで発信を続けてきた佐藤氏に聞いた。【小谷野俊哉】◇◇◇2004年（平16）にイラク先遣隊長として派遣された。トレードマークのヒゲは、その時から伸ばしている。「イラクに行く直前からだから、もう20年以上です。イラクのある中東、その前に行