ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日、インスタグラムで来年３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する意向を表明した。同３月５日の大会開幕まであと１００日。これまでメジャーリーガーの出場交渉は難航しているもようだったが、一転して大谷が侍ジャパン内定第１号となった。連覇に向け、起用法については今後、議論が進むとみられるが、打者専念となる可能性もある。電撃的な発