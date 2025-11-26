巨人・リチャード内野手（２６）が結婚することが２５日、明らかになった。お相手は１学年上で福岡在住の女性（２６）で、約２年の交際期間を経て１２月２１日に婚姻届を提出する。いつも豪快に笑う男が、照れくさそうにはにかんでいた。激動だった２０２５年を、リチャードが幸せオーラ満開で締めくくる。「好きなところは全部ですね。優しくて、かわいいところです。全力でサポートしてもらうので、結果で恩返しできたらいい