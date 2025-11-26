プロボクシングでＷＢＣ世界バンタム級新王者となった井上拓真（２９）＝大橋＝が２５日、横浜市の所属ジムで一夜明け会見を行った。那須川天心（２７）＝帝拳＝との王座決定戦を制して世界王座返り咲きを果たした喜びを語り、「盛り上がるカードをやっていきたい」とＷＢＡ同級王者・堤聖也（２９）＝角海老宝石＝らとのビッグマッチを切望。世界スーパーバンタム級４団体統一王者の兄・井上尚弥（３２）＝大橋＝との兄弟同時４