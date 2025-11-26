オリックス・中川圭太内野手（２９）の来季年俸が１億円に到達する可能性が２５日、高くなった。６０試合の出場にとどまった昨年から巻き返し、プロ７年目で初のベストナインを受賞。球団も貢献度を高く評価し、年俸７０００万円からの大幅アップは確実となった。今季はリーグ３位の打率２割８分４厘。２年ぶりに１〜９番の全打順で先発出場し、自己最多タイの１２本塁打と長打力も発揮した。球団の生え抜きの日本人野手では吉