閉じ込められた乗客の救助活動が行われた大阪府吹田市の商業施設「エキスポシティ」内の観覧車＝26日午前2時30分25日午後5時40分ごろ、大阪府吹田市の商業施設「エキスポシティ（EXPOCITY）」の観覧車「オオサカホイール」が落雷の影響で緊急停止した。運営会社や地元消防によると、停止時に利用していた乗客9組約20人がゴンドラ内に閉じ込められ、約9時間後に全員救助された。けが人はいないという。落雷で停電し、観覧車の動