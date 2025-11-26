神奈川・横浜市で2025年7月に起きた強盗致傷事件で、指示役や実行役あわせて7人が逮捕されました。逮捕されたのは、ボリビア国籍のヴァカ・タケオ・ケビン・リュウ容疑者（29）と石田雄大容疑者（24）、16歳と17歳の少年5人のあわせて7人です。7人は2025年7月、横浜市神奈川区の住宅に押し入り住人の60代の男性に催涙スプレーをかけてけがをさせ、現金700万円などが入った金庫を奪った疑いがもたれています。ヴァカ容疑者と石田容