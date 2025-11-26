NY株式25日（NY時間14:02）（日本時間04:02） ダウ平均46994.35（+546.08+1.18%） ナスダック22968.05（+96.04+0.42%） CME日経平均先物49005（大証終比：+405+0.83%） 欧州株式25日終値 英FT100 9609.53（+74.62+0.78%） 独DAX 23464.63（+225.45+0.97%） 仏CAC40 8025.80（+66.13+0.83%） 米国債利回り 2年債 3.459（-0.038） 10年債 3.996（-0.029） 30年債 4.650