ボートレース福岡のSG「第28回チャレンジカップ」が2日目を迎える。注目は7Rだ。毒島は走り出せば、まずまずの舟足。同体付近のスタートを行けば的確ターンで押し切れる。塩田の初戦は5コースから価値ある1着。スムーズなターン回りを生かして差す。茅原は出足が重いが、改善できればダイナミックな大技で一発がある。機力は深谷が一番。大外でも連下は十分ある。＜1＞毒島誠乗りやすさを求めた分、出足が重かったけど直線