A級戦は特別昇級を狙う尾野翔一や特選組に注目が集まるが、今期92点超えで久留米初参戦の角田光も見逃せない。初日3Rは「地脚は良かったけど、ダッシュがダメ」で苦戦。今年は初日に1度も負けておらず21連勝中だったが2着。同学年の尾野と決勝までは対戦がなく「まだ戦ったことがない。決勝で戦えるように」と意気込んだ。【4R】角田を中心視したが九州作戦も魅力。田中会心に乗る桜木雄太で（3）から（1）（2）（6）（7）の