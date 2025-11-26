昨年、約１０年ぶりに日本での音楽活動を再開したシンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（４８）が、来年２月１１日に約１４年ぶりのオリジナルアルバム「ＳｈａｄｏｗＷｏｒｋ」をリリースすることが２５日、分かった。２６日には先行シングル「ＦｌｏａｔｉｎｇＰｌａｎｅｔｓ」をリリース。アンジェラは「４年前に１７年間一緒に過ごしてきた人と離婚をして、４０代で独りになってから一つの恋愛をした。そこで経