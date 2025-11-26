整備新幹線の貸付料をめぐる議論が動き出した。国土交通省は11月4日に「今後の整備新幹線の貸付のあり方に関する小委員会」を設置し、6日に第1回委員会を開催した。12月から来年1月にかけて実施されるJR各社のヒアリングを前に論点をまとめてみたい。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）JR各社が支払っている整備新幹線の貸付料とは整備新幹線は国交省管轄の独立行政法人である鉄道・運輸機構がJR各社に貸し付けて運行している。