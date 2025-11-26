【その他の画像・動画等を元記事で観る】 アンジェラ・アキが2026年2月11日にニューアルバム『Shadow Work』をリリースする。 ■「Pledge」「Floating Planets」など全13曲を収録 オリジナルアルバムとしては約14年ぶりとなる本作には、11月26日に配信リリースされた先行シングル「Floating Planets」、5月にリリースされた「Pledge」を含む全13曲を収録。 アルバムタイトルになっている『Shadow Work