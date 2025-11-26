清水翔太「花束のかわりにメロディーを」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。【動画】清水翔太「花束のかわりにメロディーを」ミュージックビデオ週間再生数は97万2509回を記録。累積再生数は2億45万445回となり、「Curtain Call （feat.Taka）」に続く、自身通算2作目の累積再生数2億回突破作品となった。本作は、2015年11月に放送されたドラマ10『デザイナー