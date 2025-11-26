星野源「アイデア」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】星野源「アイデア」ミュージックビデオ週間再生数は73万3326回を記録。累積再生数は1億64万6899回となり、自身通算5作目の累積再生数1億回突破作品【※】となった。本作は、2019年8月30日に配信開始。18年に放送されたNHK連続テレビ小説『半分、青い。』の主題歌。【※】星野源の累積再生数1億回