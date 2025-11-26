Aimer「カタオモイ」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数3億回を突破した。【動画】Aimer「カタオモイ」ミュージックビデオ週間再生数は75万4536回を記録。累積再生数は3億71万7908回となり、「残響散歌」に続く、自身通算2作目の累積再生数3億回突破作品となった。本作は、ロックバンド・andropのメンバー・内澤崇仁（Vo/Gt）が楽曲提供／プロデュースを手掛けた楽曲。「週間ス