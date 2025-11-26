HANA「Tiger」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】HANA「Tiger」-Performance Video-週間再生数は296万4267回を記録。累積再生数は1億228万8916回となり、自身通算5作目の累積再生数1億回突破作品【※】となった。本作は、2025年4月23日に配信開始。BMSG×ちゃんみなガールズグループオーディション『No No Girls』の5次審査楽曲として使用されていた。