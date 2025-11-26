aiko「KissHug」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【写真】「相思相愛」ジャケ写＆先着特典のパスステッカー週間再生数は66万1463回を記録。累積再生数は1億50万4565回となり、自身通算5作目の累積再生数1億回突破作品【※】となった。本作は、2020年2月26日に配信開始。CDシングルは2008年7月に発売され、同年6月に公開の映画『花より男子ファイナル』の挿入