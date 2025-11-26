あいみょん「今夜このまま」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数3億回を突破した。【動画】あいみょん「今夜このまま」ミュージックビデオ週間再生数は100万6793回を記録。累積再生数は3億63万968回となり、自身通算6作目の累積再生数3億回突破作品【※】となった。本作は、俳優の新垣結衣と松田龍平がダブル主演を務めたドラマ『獣になれない私たち』（2018年10期放送／日本テレ