シンガー・ソングライター、HIPPY「君に捧げる応援歌」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数76万1712回を記録。累積再生数は1億18万2442回に到達し、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。【動画】HIPPY「君に捧げる応援歌」1億回への喜びの声＆ミュージックビデオHIPPYは、広島出身のシンガー・ソングライター。同曲は、2017年にリリースされたアルバム『HomeBase 〜ありがと