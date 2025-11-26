ニューヒーローに私生活でも?女房役?だ。巨人の田中瑛斗投手（２６）が同郷・大分の同級生である一般女性と結婚したことが２５日に分かった。２０２４年の現役ドラフトで日本ハムから巨人に加入した田中瑛は今季、中継ぎとしてチーム２位タイの６２試合に登板すると、伝家の宝刀・シュートを武器にセ界の強打者を圧倒。防御率２・１３、３６ホールドポイントと自己最高の成績を残した。マウンド上では力強い直球と右打者の内