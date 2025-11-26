藤井風「きらり」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数6億回を突破した。【動画】藤井風「きらり」ミュージックビデオ週間再生数は193万9098回を記録。累積再生数は6億40万4730回となり、自身初の累積再生数6億回突破作品となった。本作は、2021年5月3日に配信開始。Honda『All-New VEZEL e:HEV』のCMソングとして書き下ろされた楽曲。「週間ストリーミングランキング」は「2018年