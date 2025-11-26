11人組男性グループ・INIが、11月26日発表の「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」と「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でいずれも1位を獲得。2022年5月2日付で「週間ストリーミング」、「週間デジタルアルバム」での2冠獲得に続き、自身2度目のデジタルランキング2冠【※1】【※2】を達成した。【動画】INI「THE WINTER MAGIC」HIGHLIGHT MEDLEY「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で