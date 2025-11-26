スピッツ「チェリー」が、11月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数3億回を突破した。【動画】スピッツ「チェリー」ミュージックビデオ週間再生数は128万8500回を記録。累積再生数は3億1万9069回となり、「美しい鰭」に続く、自身通算2作目の累積再生数3億回突破作品となった。本作は、1996年4月にCDシングルが発売。「オリコン週間シングルランキング」（1996年5月13日付）において1位を