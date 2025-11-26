きのう午後6時ごろ、熊本県で最大震度5強を観測する強い地震があり、熊本県で1人が軽いけがをしました。最大震度5強を観測したのは、熊本県の産山村です。そのほか震度5弱を熊本県阿蘇市と大分県竹田市で観測しています。阿蘇市の飲食店では、棚の食器などが床に散乱しました。阿蘇市の飲食店の関係者「怖かったですね、縦揺れだったと思うので。長かったし、熊本地震を思い出して胸が痛かった」阿蘇市によりますと、この地震で70