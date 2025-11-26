昨年、１０年ぶりに日本での音楽活動を再開したシンガー・ソングライターのアンジェラ・アキが２６日に新曲「ＦｌｏａｔｉｎｇＰｌａｎｅｔｓ」をリリースする。また、同曲も収録された１４年ぶりとなる新アルバム「ＳｈａｄｏｗＷｏｒｋ」を来年２月１１日にリリースすることも発表した。「ＦｌｏａｔｉｎｇＰｌａｎｅｔｓ」は幸せと切なさを感じさせる恋を描いた作品。自身の経験と照らし合わせながら「４年前に１７年