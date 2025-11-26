デビュー４５周年を迎えた歌手の松田聖子（６３）が、１２月２６日に一夜限りのニッポン放送の特別番組「松田聖子のオールナイトニッポン（ＡＮＮ）ＧＯＬＤ」（後１０時）のパーソナリティーを務めることが２５日、分かった。聖子のＡＮＮ出演は「松田聖子のオールナイトニッポンＰｒｅｍｉｕｍ」（２１年１０月）以来４年２か月ぶり。「デビュー４５周年という節目の年に、長い年月、いつも変わらずに応援してくださった皆さ