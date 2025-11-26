King＆Prince〓橋海人（26）とSixTONES松村北斗（30）が、12月2日から放送される丸亀製麺の新CMに出演する。「丸亀うどーなつ」の新フレーバー「ごほうびチョコ味」と「しあわせミルク味」をほおばり「チョコ、チョコ、チョコ、チョコ！」と連呼するチャーミングなかけ合いも見どころ。この冬、楽しみにしていることについて、〓橋は「スノボに乗りたいので雪山で遊んでみたいです」、松村は「冬にかまくらを作ってしばらく過ごす