26日の未明、名古屋市名東区のアパートで火事があり、男性2人が心肺停止の状態で見つかり病院に搬送されました。 【写真を見る】【速報】 26日未明に｢共同住宅が燃えている｣との119番通報名古屋・名東区のアパートで火事 住人の男性2人が心肺停止 火事があったのは名古屋市名東区・名東本通3丁目の2階建てアパートです。 消防によりますと、26日の午前1時すぎ「共同住宅が燃えている」などと、近くに住む