NY株式25日（NY時間13:12）（日本時間03:12） ダウ平均46998.85（+550.58+1.19%） ナスダック22951.18（+79.17+0.35%） CME日経平均先物48980（大証終比：+380+0.78%） 欧州株式25日終値 英FT100 9609.53（+74.62+0.78%） 独DAX 23464.63（+225.45+0.97%） 仏CAC40 8025.80（+66.13+0.83%） 米国債利回り 2年債 3.461（-0.036） 10年債 3.994（-0.031） 30年債 4.649