「彼女とならきっとうまくいく気がする」──恋愛に発展するきっかけって、意外とシンプルな“フィーリング”だったりするもの。そこで今回は、男性が「一緒にいると落ち着く」と感じる女性の特徴を紹介します。共通点があると“安心感”につながる「好きな音楽が一緒だった」「休日の過ごし方が似てた」など、共通点を見つけたとき、男性は一気に親近感を抱きます。しかも、それが偶然ならなおさら。「なんか気が合うな」と感じる