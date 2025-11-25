本命の女性にほど、男性は“縛らない・責めない・試さない”もの。なぜなら、束縛も沈黙も嫉妬も、女性を不安にさせる原因になり得ることを理解しているからです。そこで今回は、男性が本命女性に“あえて”束縛や駆け引きをしない理由を解説します。束縛しないのは「自由にしている彼女が一番魅力的」と感じているから男性は、本命女性が友達と会い、好きな場所に行き、好きなことに没頭している姿をポジティブに捉えます。「自由