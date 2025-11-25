彼がふと見せる曇った表情の裏には、「もしかして俺って信用されていない？」という不安が隠れていることも。男性は好きな女性の“ちょっとした態度の変化”を敏感にキャッチしてしまうものなのです。そこで今回は、男性が不安を覚える“女性の態度”を紹介します。予定を聞くたびに“探り”を入れてくる「今日どこ行くの？」「誰と？」--これ自体は会話の一部。でも、トーンや聞く頻度が重くなると、男性は“詮索されている”感覚