「最近、彼がやたら優しい」「前より丁寧で、不自然なくらい…」。そんな“良い意味じゃない違和感”を覚えた瞬間、胸がざわつくことはありませんか？もちろん心からの優しさの可能性もありますが、一方で男性特有の“本音を隠したいときのサイン”であることも。そこで今回は、そんな男性の“違和感の裏にある本音”について解説します。急な優しさ、実は“後ろめたさ”の埋め合わせ？男性は「言いにくいこと」「隠したいこと」を