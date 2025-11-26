日本時間０時に発表になった１１月調査の米消費者信頼感指数が予想を下回ったことを受けて、ドル安の反応が強まり、ドル円は１５５．９０円付近まで一時下落した。指数は７カ月ぶりの大幅低下となり、労働市場と経済の先行きに対する懸念の高まりが背景にある。 ただ、１５５円台に入ると押し目買いも出ており、いまのところはそれ以上の下押しの動きは出ていない。 USD/JPY155.99EUR/USD1.1571GBP/USD1.3178