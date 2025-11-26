きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル安の動きが優勢となる中、ユーロドルは買い戻しが膨らみ、１．１５ドル台後半まで一時上昇した。本日の２１日線が１．１５６０ドル付近に来ており、その水準での展開を見せている。一方、ユーロ円は一時１８０．１０円付近まで下落していたものの、１８０円台後半まで一時買い戻される展開。伸び悩む動きは出ているものの上昇トレンドに変化はない。 現在、市場ではＥＣ