日本時間の午前２時ころにハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長が次期ＦＲＢ議長の最有力候補と伝わってことで、為替市場はドル安の反応を強めている。ドル円は一時１５５．８０円付近まで下落する場面も見られた。 ハセット委員長はトランプ大統領と関係が深く、金利引き下げを強く支持する人物として知られ、大統領の経済観に最も近い存在と見られている。利下げ支持派でもあり、ハセット委員長は「もし自分が議長なら