コメディアンで故浅香光代さんの内縁の夫だった世志凡太（せし・ぼんた、本名市橋健司＝いちはし・けんじ）さんが18日午前9時11分、老衰のため茨城県取手市の自宅で死去した。91歳。東京都出身。葬儀・告別式は近親者のみで済ませた。近しい知人によると、世志さんは亡くなる前日まで元気な様子だったという。2020年ごろに知人のつてをたどり取手市に移住。支援者の会社に勤務するスリランカ人男性と猫と自宅で暮らし、依頼さ