コメディアンで故浅香光代さんの内縁の夫だった世志凡太（せし・ぼんた、本名市橋健司＝いちはし・けんじ）さんが18日午前9時11分、老衰のため茨城県取手市の自宅で死去した。91歳。東京都出身。葬儀・告別式は近親者のみで済ませた。世志さんは生前から墓を建立しており、荼毘（だび）に付されたその日のうちに納骨された。墓所には遺言に従い、棺の中から顔を出し「よもやお忘れでは。」の言葉が添えられたイラストが設置さ