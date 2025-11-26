アメリカのベッセント財務長官は、24日に行われた米中首脳による電話会談を踏まえ「台湾に関するアメリカの立場は変わっていない」と説明しました。ベッセント財務長官：（Q.現在のアメリカの台湾に対する立場は？）台湾に関するアメリカの立場は変わっていない。ベッセント財務長官は25日、CNBCテレビに出演し、前日に行われたトランプ大統領と中国の習近平国家主席との電話会談を踏まえ「アメリカの台湾に関する立場は変わってい