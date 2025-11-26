フランス・パリのルーブル美術館で10月、歴史的な宝飾品が強盗団に奪われた事件で、捜査当局が新たに4人の身柄を拘束しました。捜査当局は25日、ルーブル美術館の強盗事件に関与したとして、パリ近郊に住む31歳から40歳までの男女4人の身柄を拘束したと発表しました。地元メディアは、今回拘束されたうちの1人は美術館に押し入った実行犯だとしていて、これで実行犯4人全員が拘束されたとしています。実行犯の4人は10月、開館直後