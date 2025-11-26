100歳の母親を殺害したとして、同居する79歳の長男が警視庁に逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、東京・町田市の無職・渡部真人容疑者（79）です。渡部容疑者はきのう午後1時ごろ、同居する母親の渡部まさこさん（100）の口を手でふさぐなどして殺害した疑いがもたれています。警視庁によりますと、渡部容疑者は犯行後に「母を殺した。介護に疲れた」と自ら通報していて、取り調べに対し、容疑を認めているということで