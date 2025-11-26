イスラエル軍が、パレスチナ自治区ガザ地区で人質1人の遺体を受け取る準備を進めています。イスラエルメディアによりますと、いまだ帰還していない3人の人質のうちの1人のものとみられています。イスラエル政府は25日、ガザ地区で国際赤十字を通じ、殺害された人質の棺を受け取ったと発表しました。棺は軍の式典で迎えられた後、国立法医学センターで身元確認が行われ、遺族へ正式に通知されるということです。イスラエルメディア